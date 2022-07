Posible consdena al exasesor de Donald Trump, Steve Bannon

Washington, DC.- Steve Bannon, ultraderechista y exasesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue hallado culpable por desacato al Congreso tras haberse negado a comparecer ante el Comité que está dedicado a investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Steven Bannon, de 68 años, enfrentaba desde el mismo 2021 un cargo penal por su negativa a comparecer ante dicho comité. Además de otro cargo por no querer entregar documentos.

Finalmente, fue declarado culpable de ambos cargos y se prevé que la condena acarrearle una multa de hasta $100.000 por cada cargo, y entre 30 días y un año de prisión.

Por el momento se considera que la condena puede acarrear entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de hasta $100.000 por cada cargo. Sin embargo, la sentencia se dará a conocer el 21 de octubre.

