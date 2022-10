¿Por qué Texas ofrecerá Kit de ADN de hijos a sus padres?

Houston, TX.- El estado de Texas aprobó una medida donde las familias recibirán un kit de ADN de sus hijos para identificarlos «en caso de emergencia», como por ejemplo el caso de la matanza de Uvalde donde 19 niños y dos profesores fueron asesinados.

Esta polémica medida ya se empezó a poner en marcha, establece que llevar un kit de ADN a casa no es obligatorio. Es decir, solo aquellas familias que deseen hacerlo recibirán una biometría (toma de huellas dactilares) y herramientas para obtención de muestras de ADN.

Pese a la polémica que representa esta medida, en ninguna parte del texto se precisa específicamente una situación de tiroteos. Sin embargo, las familias elevaron su preocupación al respecto, mientras que reclaman soluciones para evitar estos ataques.

Tracy Walder, exagente de la CIA y del FBI que ahora ejerce como profesora en Texas asegura que, «la manera que tiene el Gobierno de decirnos que no van a hacer nada para solventar el verdadero problema». Walder, también tiene hijos en edades de escolarización.

Esta profesora de Texas también sentencia que la polémica medida viene generando pánico entre los padres de diversos centros educativos. Al tiempo comunica que ningún padre espera tener que usar este Kit de ADN jamás.

I had a lot of feelings about getting this in the mail. It feels like the state is giving up on keeping our kids safe. Unacceptable. #BetoForTexas https://t.co/Tc080kdwyG pic.twitter.com/7ywUYwV9jR

— D. Carlisle (@DCarlisleTX) October 17, 2022