NYC pagará $13.7 millones a manifestantes arrestados durante protestas

Nueva York, NYC.- La ciudad de Nueva York acordó que pagará $13.7 millones a cientos de manifestantes arrestados durante las revueltas que envolvieron al caso George Floyd, convirtiéndose en la demanda colectiva más grande jamás pagada a manifestantes.

Cronológicamente, la muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020 estalló en protestas en todos los estados de Estados Unidos. Esta cruel muerte por parte de un oficial de la Minneapolis Police Department inició con una acción de reducción, pero terminó con un exceso que mató al hombre afroamericano.

En este sentido, NYC acordó el miércoles 19 de julio pagar $9.950 a cada manifestante de los 1.300 involucrados en arrestos a manos de la New York Police Department (NYPD). En especial a aquellas que se desarrollaron entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2020.

Remy Green, uno de los abogados demandantes divulgó en un comunicado, «Si bien lograr la integridad financiera de un gran número de manifestantes es una inmensa victoria que celebrar, los contribuyentes de la ciudad deberán seguir desembolsando millones hasta que el Ayuntamiento deje de ceder ante los peores caprichos violentos de la policía de Nueva York».

