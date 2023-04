Nuevo tiroteo frente a una funeraria en Washington DC

Washington, DC.- La DC Police Department informó de un tiroteo, el martes 11 de abril en horas de la tarde, frente a la funeraria Stewart Funeral Home en el noreste de Washington, donde una persona murió y otras tres fueron heridas.

Según el Washington Post este tiroteo en Washington se ejecutó aproximadamente a las 12:30pm. La ubicación del tiroteo fue al 4000 de Benning Road, cerca de la funeraria Stewart.

Pese a que el tiroteo fue cerca de la funeraria, la policía no precisó si existe algún vínculo entre el negocio y el tiroteo.

Robert Contee, jefe del Departamento de Policía Metropolitana en una conferencia de prensa declaró que un oficial que estaba cerca escuchó los disparos. Cuando el oficial llegó al epicentro del tiroteo halló a cuatro adultos con impactos de bala.

DC Police Chief Robert Contee says the victims appeared to be targeted at the 4000 bl Benning NE shooting. He said he’s not sure why someone would target people at a funeral. (@wusa9) pic.twitter.com/gGSM60WCrz

— John Henry (@JohnHenryWUSA) April 11, 2023