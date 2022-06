Nueva política sobre exigencia del test negativo de covid-19

Washington, DC.- Una nueva política ya no exigirá test negativo de covid-19 a los viajeros internacionales entra vigor desde la medianoche del sábado, lo que supone el fin de una de las políticas para prevenir el contagio del covid-19.

Por su parte, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), volverán a considerar la situación en 90 días. Por lo que, decidirán si el requisito de test negativo de covid-19 volverá a implementarse o no.

De esta forma, el test negativo de covid-19 estaba vigente desde enero de 2021 para los viajeros internacionales.

Inicialmente, la norma exigía a los viajeros internacionales que presentarán pruebas de un test negativo de las últimas 72 horas para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, en noviembre del 2021, rebajaron a 24 horas la vigencia del test negativo.

As of June 9, 2022, over 67% of the U.S. population is in a location with a medium or high #COVID19 Community Level.

Find your COVID-19 Community Level: https://t.co/w3365V9Zr4. pic.twitter.com/0JcaYI5dtn

— CDC (@CDCgov) June 10, 2022