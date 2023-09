Murió senadora demócrata de Estados Unidos

Washington, DC.- La veterana senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, murió a los 90 años de edad, el jueves 28 de septiembre por la noche, en su casa ubicada en la capital de Estados Unidos, de acuerdo a la Oficina de Feinstein.

La senadora demócrata ampliamente defendió el control de armas, además lideró la primera prohibición federal de armas de asalto y documentó la tortura de la CIA a sospechosos de terrorismo extranjeros.

Ver más: Murió leyenda del periodismo de Estados Unidos

Feinstein fue la primera mujer en encabezar el poderoso U.S. Senate Select Committee on Intelligence. Durante casi 31 años en el cargo, acumuló un historial de moderado a liberal, lo que en ocasiones provocó el desprecio de la izquierda.

Dianne Feinstein originaria de California nació el 22 de junio de 1933. Se unió al Senado en 1992 luego de ganar una elección especial, posteriormente fue reelegida en cinco oportunidades. De hecho, en 2018 se convirtió en la senadora con más años de servicio en la historia del poder estadounidense.

From the office of Senator Dianne Feinstein: pic.twitter.com/rvcAmVk8O0

— Senator Dianne Feinstein (@SenFeinstein) September 29, 2023