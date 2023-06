Murió Daniel Ellsberg quien filtró los «Papeles del Pentágono»

Washington, DC.- El analista militar estadounidense, Daniel Ellsberg murió a los 92 años de edad, fue famoso por filtrar documentos clasificados, «Papeles del Pentágono», los mismos que mostraron el engaño del gobierno de Estados Unidos sobre la guerra.

En un comunicado, la familia de Ellsberg anunció que murió en su casa en Kensington, California. Para el mes de febrero, le fue diagnosticado con un avanzado cáncer de páncreas inoperable.

El fallecido Daniel Ellsberg le abrió los ojos a los estadounidenses de que el gobierno es capaz de engañarlos y mentirles. En sus últimos años, Ellsberg se convirtió en un defensor de los denunciantes y filtradores de documentos clasificados.

Para el 2017 la historia protagonizada por Ellsberg fue llevada a las pantallas con la película «The Post» en 2017.

La historia inició en el año 1971 cuando Ellsberg asistió en secreto a los medios de comunicación esperanzado con acercar el fin de la guerra de Vietnam. Esta acción lo convirtió en el blanco de una gran campaña de desprestigio del presidente del país, Richard Nixon.

De hecho Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional del presidente Nixon, lo etiquetó como, «el hombre más peligroso de Estados Unidos que debe ser detenido a toda costa».

Ellsberg nació el 7 de abril de 1931 en Illinois, Chicago. Se convirtió en escritor y conferencista en la campaña contra la proliferación de armas nucleares. Sus publicaciones bibliográficas son: «The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner» en 2017 y «Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers» en 2002.

Finalmente, Daniel Ellsberg se casó en dos oportunidades. La primera vez con Carol Cummings con quien tuvo dos hijos. Luego se casó con Patricia Marx con quien tuvo un hijo.

Para revisar los documentos filtrados por Ellsberg puede leerlo en línea aquí: https://www.archives.gov/research/pentagon-papers.

