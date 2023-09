Mujer sin hogar fue devorada por cocodrilo de cuatro metros

Clearwater, FL.- La mujer sin hogar Sabrina Peckham de 41 años de edad, fue identificada como la víctima devorada por un cocodrilo de cuatro metros de longitud en un canal de una calle residencial en Largo, una pequeña comunidad al sur de Clearwater.

Agentes del Pinellas County Sheriff’s Office, habrían capturado a Peckham el pasado 14 de julio y 8 de septiembre, por invadir un humedal, según los registros judiciales por lo que se ordenó pagar $500. No obstante, ya contaba con otras condenas por consumo de drogas y robo.

Por el momento se desconocen las circunstancias exactas que rodean la muerte de esta ciudadana estadounidense. No obstante, sus familiares indicaron que Sabrina Peckham vivía en un campamento para personas sin hogar (homeless), cerca al lugar donde presuntamente fue atacada.

La policía investiga la causa de la muerte de Peckham, manejándose en dos hipótesis. La primera es si fue devorada por el cocodrilo estando viva; la segunda, si ya estaba muerta cuando el animal encontró su cuerpo para comérselo.

Alligator spotted carrying around human torso.

Update: body identied as 41-year-old Sabrina Peckham. Autopsy will determine cause of death.

Around 1:45 p.m. on Friday a resident of unincorporated Largo, Florida made a disturbing discovery as he walked near McKay Creek. . pic.twitter.com/ZJiOgVjs6G

— David Chan (@udtseals1411) September 24, 2023