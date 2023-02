MPDC arresta a agresor de congresista Angie Craig

Washington, DC.- La congresista estadounidense de Minnesota, Angie Craig fue atacada en el ascensor de su edificio de apartamentos en Washington, DC., este jueves 9 de febrero, aproximadamente a las 7:10am de acuerdo con la policía.

Posteriormente al ataque fue arrestado por la Metropolitan Police of the District of Columbia (MPDC) un vagabundo identificado Kendrick Hamlin, de 26 años de edad, siendo acusado de agresión simple.

En un comunicado escrito la MPDC precisó, «Aproximadamente a las 7:10 am, el sospechoso se acercó a la víctima, dentro de un ascensor, en el lugar indicado», haciendo alusión al complejo de apartamentos de Craig.

Al mismo tiempo la MPDC detalló que, «Cuando la víctima se defendió, el sospechoso huyó de la escena». Además explicó que el sospechoso Hamlin no tenía una dirección fija, por lo que se descarta cualquier ataque con pretensiones políticas.

MPD announces an arrest has been made in reference to a Simple Assault offense that occurred Thursday, February 9, 2023, in the 300 block of H Street, Northeast.

Thank you to all who assisted in making DC safer with this arrest!

Release: https://t.co/93l7psN3iS pic.twitter.com/ksV9gZAvSI

— DC Police Department (@DCPoliceDept) February 10, 2023