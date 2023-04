Miguel Cardona instó a luchar contra las armas y no contra los libros

Washington, DC.- Miguel Cardona, U.S. Secretary of Education dijo en una entrevista que aquellas personas que quieren eliminar libros de raza y diversidad de las escuelas deberían enfocarse en eliminar las armas de asalto.

La entrevista se realiza en una semana donde se debaten los desafíos que enfrenta el sistema educativo del país. De hecho, Cardona comentó que estaba presenciando un ataque sin precedentes a la educación pública de Estados Unidos.

En este sentido, Cardona detalló «Plan de estudios negro. Libros que promueven la belleza de la diversidad y cómo se fundó este país. Ataques a hechos precisos de la historia. Nunca había visto eso. Para mí, eso es un intento de crear una división en la educación para que puedas tratar de vender una «mejor» opción».

El Secretary of Education que tiene más de dos décadas trabajando en el sector educativo añadió, «En lugar de centrarse en prohibir los libros, deberían empezar a pensar en prohibir las armas de asalto».

Growing up, my parents would say "school will open doors for you to be anything you want to be" and they were right.

That's why at @usedgov we are raising the bar to support quality public education—still the great equalizer. pic.twitter.com/zFY0852s0h

— Secretary Miguel Cardona (@SecCardona) April 11, 2023