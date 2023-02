Más de una docena de heridas en explosión de fábrica de metales

Oakwood, OH.- La explosión de una fábrica de metales de Ohio esparció metal fundido y escombros que impactaron contra los edificios vecinos dejando heridas heridas a por lo menos 14 personas, en su mayoría con quemaduras.

De acuerdo con las autoridades y testigos la explosión disparó una nube de humo hacia el cielo visible a millas. De hecho, al sureste de Cleveland a unos 24 km o 15 millas la nube de humo era visible.

Ver más: Misterioso descarrilamiento de tren con sustancias tóxicas

La planta de metales en cuestión pertenece a I. Schumann & Co. en Bedford y atrajo a los departamentos de bomberos del noreste de Ohio. En este sentido, Brian DiRocco, capitán del Fire Department – Oakwood Village, adelantó que 13 personas fueron trasladadas al hospital.

Además agregó que al parecer uno de los heridos estaba en estado crítico mientras que otro fue sacado de entre los escombros. Sin embargo, los escombros que cayeron sobre los negocios y viviendas no afectaron a nadie.

#BREAKING: There has been a large explosion at the I Schumann & Co metal factory in Bedford, Ohio. Many ambulances are on scene treating burn victims. MCI declared. #BreakingNews pic.twitter.com/OH6oAGw1pI

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) February 20, 2023