Más de $200 mil millones fueron robados en Estados Unidos

Washington, DC.- Una investigación del Office of Inspector General de la SBA determinó que más de $200 mil millones destinados a programas de ayuda de covid-19 del gobierno de Estados Unidos, fueron robados en parte por la facilidad del gobierno para desembolsar los fondos.

De acuerdo al informe publicado por el U.S. Small Business Administration (SBA), el martes 27 de junio, al menos el 17% de todos los fondos de Préstamo de desastre por daños económicos (EIDL), y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) se desembolsaron a personas potencialmente fraudulentos.

Hay que tomar en cuenta que durante la pandemia por el covid-19, la SBA desembolsó unos $1.2 billones de fondos EIDL y PPP.

En la investigación la agencia cuestionó el destino de estos más de $200 mil millones presentados por el organismo de control, alegando que la perspectiva del regulador sobreestimó significativamente la posibilidad del fraude.

NEW: Today, SBA released a report detailing an analysis of anti-fraud protocols put in place for pandemic relief programs. The report highlights actions to restore fraud measures in pre-existing relief programs, enhance controls in new programs, and more. https://t.co/rMwKlGBlYT

— SBA (@SBAgov) June 27, 2023