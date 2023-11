Llaman a revelar la existencia de programas secretos sobre ovnis

Washington, DC.- La All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) del U.S. Department of Defense pidió a sus empleados del gobierno, el martes 31 de octubre, que denuncien los supuestos programas secretos sobre ovnis relacionados con los Unidentified Anomalous Phenomena (UAP).

En este sentido, Sean Kirkpatrick, director de la AARO anunció el lanzamiento de un formulario disponible donde los, «empleados y exempleados del Gobierno de Estados Unidos, personal militar o contratistas», podrán denunciar estos programas o actividades relacionadas de manera anónima.

Durante una teleconferencia, Kirkpatrick añadió, «Este formulario de contacto es para que empleados del Gobierno de Estados Unidos, en activo o retirados, notifiquen a AARO que tienen información de supuestos programas o actividades del Gobierno de EE.UU. sobre fenómenos aéreos no identificados».

Estados Unidos pide a sus empleados que revelen la existencia de programas secretos sobre ovnis

Del mismo modo, el funcionario aclaró que, «Actualmente no tengo pruebas de que nunca haya existido un programa para la ingeniería inversa de algún tipo de fenómenos aéreos no identificados extraterrestres».

NEWS: DOD Unidentified Anomalous Phenomena Office Launches New Reporting Tool https://t.co/xRo3px4aai — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 1, 2023

No obstante, esta propuesta no pretende sustituir la vía de denuncia de avistamientos que tienen en estos momentos los pilotos de la aviación civil. Inicialmente, tienen que informar de este tipo de encuentros a los servicios de control de tráfico aéreo.

Pero, el “mecanismo es para gente que cree tener conocimiento directo de programas clandestinos que el Gobierno ha estado ocultado». El AARO fue creado en julio de 2022 como parte de la Office of the Secretary of Defense, con el fin de investigar los ovnis.

