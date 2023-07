Juez de Iowa prohíbe el aborto desde seis semanas

Des Moines, Iowa.- El juez Joseph Seidlin de Iowa bloqueó, temporalmente una nueva ley que prohíbe el aborto desde las seis semanas, que fue promulgada el pasado 11 de julio, mientras tanto que los tribunales verifican su constitucionalidad.

La nueva ley de Iowa establecía que el aborto estaba prohíbido una vez que se detectara la actividad cardiaca fetal. Esta etapa del embarazo por lo general ocurre aproximadamente a las seis semanas, antes de que muchas mujeres siquiera estén enteradas que están embarazadas.

De este modo, este bloqueo temporal implica que el aborto volviera a ser legal en Iowa hasta las 20 semanas de embarazo. Lo que brinda un respiro a los proveedores de aborto y a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos.

Por su parte, la American Civil Liberties Union (ACLU) de Iowa, Planned Parenthood North Central States y la Emma Goldman Clinic mostraron un desafío legal contra la ley. Al mismo tiempo celebraron la decisión de este lunes 17 de julio.

Polk County District Court Judge Joseph Seidlin has issued a temporary injunction blocking enforcement of Iowa's abortion ban.

I will post link to the order when I have it.@IAGovernor promises to fight all the way to the Iowa Supreme Court. pic.twitter.com/448BSvqlcu

— Bleeding Heartland (@LauraRBelin) July 17, 2023