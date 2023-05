Juez de Carolina de Sur bloqueó prohibición de aborto

Columbia, SN.- El juez de circuito estatal, Clifton Newman bloqueó, temporalmente el viernes 26 de mayo, la nueva ley de Carolina del Sur que de prohibición de aborto, luego de seis semanas.

Además concluyó que esta ley debería ser considerada por la Corte Suprema de SC, antes de entrar en vigencia.

De esta manera, el juez concedió la moción de los grupos de derechos reproductivos para bloquear la legislación, Henry McMaster, gobernador republicano del estado había convertido en ley el jueves 25 de mayo.

En este sentido, el fallo del juez de 71 años de edad, permite que una ley anterior, que sí autorizaba los abortos de hasta al menos 22 semanas sigue en vigencia. Esto hasta que el tribunal supremo del estado haya revisado la nueva prohibición.

Moments ago, before 5pm, we filed an emergency motion requesting the S.C. Supreme Court to resolve this issue quickly. The life of every South Carolinian – born or unborn – is precious and it’s His gift to us. https://t.co/SNLuwoc1vX

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) May 26, 2023