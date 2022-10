Jubilados del Seguro Social recibirán mayor aumento en 40 años

Washington, DC.- Los jubilados del Seguro Social recibirán el mayor aumento en sus beneficios mensuales en más de cuatro décadas, de acuerdo con funcionarios luego de la publicación de datos clave de inflación donde se demuestra el aumento de los precios.

Según el comunicado del The United States Social Security Administration los jubilados y otros beneficiarios van a obtener un ajuste del costo de vida del 8.7% a partir de enero. Considerándose el mayor aumento desde 1981, cuando los beneficios aumentaron un 11.2% según explicó el sitio web de la agencia.

Por ejemplo, el beneficiario promedio aumentará $140 por mes en sus cheques de beneficios de 2023. Esto beneficiaría a unos 70 millones de personas que reciben ayuda del Seguro Social o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Estos programas benefician a los estadounidenses mayores que están jubilados de sus trabajos. También se suman los ciudadanos discapacitados ya ciertas viudas, viudas e hijos.

