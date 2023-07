Johnson & Johnson’s pagará $18.8 millones a hombre en California

Sacramento, CA.- La compañía multinacional Johnson & Johnson’s pagará $18.8 millones a un hombre de California que denunció haber desarrollado cáncer por la exposición a su talco para bebés, en un intento de la J&J por llegar a acuerdos con miles de casos parecidos.

El jurado en un tribunal de quiebras de Estados Unidos, falló a favor de Emory Hernández Valadez presentó una demanda en 2022. Hernández de 24 años sostuvo que desarrolló mesotelioma, un cáncer mortal en el tejido que cubre su corazón.

Este mesotelioma supuestamente fue resultado de la exposición al talco de la compañía desde la niñez. De este modo, se dio fin a un juicio de seis semanas que fue el primero por talco que J&J, que tiene sede en New Brunswick, Nueva Jersey.

En este sentido, el jurado determinó que Hernández tenía derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Este recurso tiene el objetivo de compensar a Emory Hernández por sus gastos médicos, además del dolor y sufrimiento.

Johnson & Johnson ordered to pay $18.8-million to cancer patient in baby powder suit. But Emory Hernandez Valadez’s won’t be able to collect damages yet bc of J&J’s talc bankruptcy – even though his trial proceeded bc he’s unlikely to live long. 💔 https://t.co/66Czuv1But

— Mark Kersten (@MarkKersten) July 19, 2023