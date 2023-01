Jefe de gabinete, Ron Klain abandonará su cargo

Washington, DC.- El jefe del gabinete de The White House, Ron Klain, está preparando el terreno para dejar su cargo a la orden, siendo una de las figuras más importantes de Washington desempeñando un papel crucial en el diseño de la agenda del presidente Biden, que funciona como enlace con el Congreso.

Por ahora se especula, desde un artículo del The New York Times que Ron Klain prepara su salida del cargo en las próximas semanas. La Casa Blanca con esta salida sensible se agrega a dos años de un Congreso muy dividido.

El jefe del gabinete, Klain, informó a Joe Biden de su intención de abandonar el cargo. Sin embargo, el momento exacto de su salida no está especificado. De hecho, La Casa Blanca todavía no ha declarado al respecto.

A la par de la decisión de Klain se iniciaron las especulaciones sobre quién será su sucesor pese a que nadie suena tan fuerte para el cargo. Quizá esta incertidumbre se deba a que Ron es una figura de larga data en el equipo de Biden. De hecho se remonta a la década de los 80′.

