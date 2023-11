Inyectaron $3.800 millones para el túnel ferroviario Gateway

Nueva York, NY.- La administración Biden otorgarán $3.800 millones para ayudar a construir el nuevo túnel ferroviario, Gateway, que ha sido retrasado y unirá a NYC con Nueva Jersey, de acuerdo a los funcionarios del Estado.

Se sabe que el gobierno federal financiará más de $11.000 millones de los $17.200 millones. Este paquete financiero permitirá reconstruir un túnel existente, y también construir uno nuevo para el ferrocarril de pasajeros Amtrak y líneas estatales entre Nueva Jersey y Manhattan.

Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, publicó en X (Twitter), «A medida que comienza la construcción del revestimiento del túnel, se asigna el dinero federal y todos los sistemas funcionan. La participación federal en el costo es ahora de casi el 70%, ¡ahorrándoles miles de millones a los contribuyentes de Nueva York!».

Para el mes de julio, The White House había adelantado $6.880 millones en fondos de la Federal Transit Administration (FTA), para el proyecto.

Big News: I’m announcing that the Gateway Tunnel will receive $3.8 billion in new federal funds. As the tunnel casing construction commences, the federal money is allocated and all systems go! The federal share of cost is now at nearly 70%, saving NY taxpayers billions!

— Chuck Schumer (@SenSchumer) November 3, 2023