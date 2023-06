Industria de la langosta de América del Norte con miedo a la quiebra

Augusta, ME.- La industria de la langosta de América del Norte atraviesa el dilema entre mantener el método tradicional para pescar langostas o cambiar la tecnología emergente de usar trampas «sin cuerdas», para evitar evitar los enredos de las ballenas francas.

El cambio de método de pesca de langosta, propone también la gran preocupación a la quiebra de la industria de la langosta. Situación que mantiene a los recolectores muy esquivos a esta tecnología de pesca.

No obstante, las heridas causadas a las ballenas francas del Atlántico norte, que están en peligro de extinción, atrapadas en artes tradicionales de pesca de langosta, empuja a los grupos ambientalistas para presionar en la suspensión de cuerdas en el agua antes de sacar las trampas del agua.

Por ejemplo, el programa Seafood Watch del Acuario de la Bahía de Monterey, evalúa la sustentabilidad de las pesquerías. De este modo, se situó a las langostas en una lista roja por las cuerdas paras las ballenas.

Today, we celebrate #WorldReefDay. Coral reefs help support a healthy ocean, but are extremely fragile.

These vibrant worlds are vulnerable to human impacts on our planet including being held hostage by ghost gear.

To learn more about #ghostgear, visit https://t.co/003iAVmYXL. pic.twitter.com/3y11kfrbiH

— Seafood Watch (@SeafoodWatch) June 1, 2023