Iglesia protestante Bautista del Sur investigada por el DOJ

Washington, DC.- La Iglesia Bautista del Sur, considerada la iglesia protestante más grande de EE. UU. está siendo investigada por el U.S. Department of Justice (DOJ) por denuncias de abusos sexuales.

Frente a esta situación, la Iglesia protestante expresó que están cooperando, «totalmente» con la investigación. Del mismo modo, reiteraron su lamento por los «errores» del pasado.

De hecho, en el mes de junio, miembros de la Convención Bautista del Sur aprobaron la creación y divulgación de una lista de pastores abusadores sexuales, cooperación que nace tras enterarse de un informe que mostraba intentos de encubrir los casos.

Con una asistencia de 8.000 personas se realizó una reunión anual de esta iglesia protestante, al sur de Los Ángeles, con el propósito de decidir el futuro de la iglesia. La misma cuenta con casi 15 millones de miembros y más de 47.000 iglesias en EE. UU.

A statement from SBC entity leaders and SBC president @bartbarber on the initiation of an investigation by the @TheJusticeDept. pic.twitter.com/yIopOScCAz

— SBC Executive Committee (@SBCExecComm) August 12, 2022