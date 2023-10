¡Hubo ganador! se vendió boleto con el premio mayor del Powerball

California, CA.- El sorteo de Powerball del miércoles 11 de octubre, considerado el segundo premio más grande en la historia de la lotería, vendió un boleto ganador con los siguientes números ganadores 22, 24, 40, 52, 64, el Powerball rojo 10 y el power play fue el 2.

El boleto ganador será premiado con la grandiosa cifra de $1.730 millones y se vendió en Frasier Park, California. El mismo se ubica entre Los Ángeles y Bakersfield, del condado de Kern.

En un comunicado, Drew Svitko, presidente del grupo de productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Pensilvania dijo, «Felicitaciones al nuevo multimillonario de Powerball y a los millones de jugadores de Powerball que ganaron otros premios en efectivo en el sorteo de anoche».

Además añadió, «Durante 31 años, algunos jugadores que han soñado con ganar un premio mayor de Powerball han desafiado las probabilidades y, al hacerlo, han ayudado a generar fondos críticos para servicios y programas públicos respaldados por las loterías estadounidenses».

