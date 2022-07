Hispana hizo primera estatua de una persona de raza negra para el Capitolio

Miami, FL.- El Capitolio de Estados Unidos tendrá la primera estatua de una persona de raza negra, perteneciente a Mary McLeod Bethune, conocida como la «Madre de los derechos civiles» a partir del próximo 2 de febrero.

La primera estatua de una persona de raza negra, fue hecha por la boricua Nilda María Comas. Por el momento se sabe que estará en camino a Washington desde Florida el próximo miércoles.

La estatua es de mármol y fue creada en Daytona Beach, donde murió Bethune (1875-1955). La estatua de la autora puertorriqueña empezará un recorrido donde será homenajeada y escoltada por policías de varios estados.

Nilda María Comas, la primera latina que elabora una estatua para el Capitolio, explicó, «Soy de una minoría haciendo la escultura de otra minoría». La boricua Comas tiene una maestría de The New York Academy, con una beca Andy Warhol.

La estatua está hecha en mármol blanco de la cava de Miguel Ángel, de Carrara en Italia en su estudio de Pietrasanta. Además se mostró «orgullosa» por hacer una escultura de otra mujer.

