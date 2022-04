Gobernador de Oklahoma firma ley de prohibión de aborto

Oklahoma City, OK.- Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, firmó la ley S.B 612, que prohíbe completamente el aborto en el estado, entrando en vigor en agosto de 2022, donde se los abortos se castigarán hasta con 10 años de prisión y multas de $100.000.

Si bien es cierto que hay otros estados que avanzan en la legislatura estatal S.B. 612, no incluye un modelo de aplicación como la ley S.B. 8 de Texas.

Aunque sea bloqueado por las cortes, esta prohibición sería igual de destructiva para las personas de Oklahoma y sus estados aledaños. Ya que eliminaría el acceso al aborto obligando a miles de pacientes a encontrar servicios de salud en otros estados.

De esta manera, solo en esta última semana, los legisladores promovieron otras dos prohibiciones que incluyen el mecanismo de «demanda a tu vecino«, de la ley S.B. 8 de Texas.

Tune in live at 9:00am CT here: https://t.co/8suOoUU9t4

This morning I will sign SB612 into law.

I intend to make Oklahoma the most-pro life state in the country.

De aprobarse, estas prohibiciones entrarían en función de manera inmediata, apenas se firme por el gobernador. Lo que significa que, así haya pacientes con citas, el día que esta ley se firme los pacientes no podrán recibir los cuidados que necesitan.

As Governor, I promised to sign every piece of pro-life legislation that hit my desk.

Today I kept that promise by signing SB 612 into law, once again showing the world that Oklahoma is the most pro-life state in the country. pic.twitter.com/pdIo6ehuWh

— Governor Kevin Stitt (@GovStitt) April 12, 2022