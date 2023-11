Fundador de FTX podría enfrentar una pena de 100 años

Nueva York, NY.- Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, plataforma de intercambio de criptomonedas, fue declarado culpable, el jueves 2 de noviembre por un jurado de Nueva York, de los siete delitos de fraude y blanqueo de dinero.

Un jurado conformado con 12 miembros (nueve mujeres y tres hombres), entregó su veredicto a última hora de la tarde.

Este juicio ha durado casi un mes, en el que Bankman-Fried fue etiquetado por la Fiscalía federal, como un defraudador que robó a miles de víctimas.

Como testigo, el mismo acusado desenmascaró las malas decisiones en FTX y la empresa filial, Alameda Research. Además acusó a sus antiguos aliados que cooperan con la Fiscalía, reiterando que no tenían malas intenciones.

(4/4) All creditor representatives involved agreed to support a related amended Plan of Reorganization to be filed by 12/16/23: https://t.co/qAp9kxXNEP

— FTX (@FTX_Official) October 17, 2023