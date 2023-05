Fin de las admisiones de estudiantes de minorías en universidades de EE. UU.

Washington, DC.- Las admisiones en las universidades de Estados Unidos están regidas desde 1998 por una medida aprobada por los votantes que prohíbe el uso políticas de admisiones raciales en los colegios y universidades públicas de California.

De acuerdo con las cifras oficiales, los solicitantes admitidos afroamericanos, hispanos y nativos americanos admitidos en dos de las escuelas públicas, de más renombre, se desplomaron en más del 50%.

Por ejemplo, los datos de la University of California, Berkeley y University California Los Angeles (UCLA), emitieron una advertencia en vista de que los administradores de las escuelas de Estados Unidos esperan una orden de la Corte Suprema para finales del mes de junio.

Esta orden podría prohibir las políticas de admisión de estudiantes de acción afirmativa en todo Estados Unidos. Esta decisión trae a la mesa una nueva urgencia a los esfuerzos de las escuelas para mantener o incrementar la diversidad racial y étnica. Potencialmente involucraría a la Harvard University y la University of North Carolina.

