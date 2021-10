Federales investigan planes de combustibles fósiles en National Grid

Brooklyn, NY.- La U.S. Environmental Protection Agency (EPA) examinará si el Department of Environmental Conservation (DEC) del estado violó las leyes federales cuando no consideró el impacto del gasoducto North Brooklyn de National Grid.

Los abogados que representan a varios grupos comunitarios de Brooklyn presentaron una queja, en agosto, ante el U.S. Department of Justice (DOJ), la Agencia de Protección Ambiental, el Department of Energy (DOE) y el Department of Transportation (DOT).

Ver más: Alerta de tornado en varias zonas de EE. UU.

La denuncia alega que la ubicación y operación del oleoducto discriminan a las comunidades de color a lo largo de la ruta de casi siete millas. Tomando en consideración, las leyes de derechos civiles y ambientales federales y estatales.

Según la carta, la Oficina de Cumplimiento de Derechos Civiles Externos de la EPA estudiará el asunto, centrándose específicamente en el papel del DEC

La abogada y directora de la Clínica de Justicia de Derechos Civiles y Discapacidad de la Facultad de Derecho de Nueva York, Britney Wilson, expresó, “Hemos estado diciendo todo el tiempo que este proyecto impacta, desproporcionadamente, a las comunidades de color. Pero ahora tenemos una agencia federal que va a investigar, legalmente, cómo este proyecto hace eso”.

¿Sabíaque el folleto #Proteja a su familia del plomo en su hogar” ahora está disponible en 12 idiomas https://t.co/kKeDKnGxMJ ? #NiñosLibresDePlomo #NLPPW2021 — EPA en español (@EPAespanol) October 27, 2021

Por su parte, Jeff Wernick, portavoz de DEC, dijo, que la agencia estatal somete todas las solicitudes de permisos ambientales a, «un proceso de revisión transparente y riguroso. Para fomentar la participación del público en cada paso». Manteniéndose así en línea con las normas ambientales y de salud pública federales y estatales.

De igual manera, la EPA también examinará si DEC cumple con los requisitos de no discriminación. Con la finalidad de garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidades y que hablan otros idiomas además del inglés.

Ver más: The White House y aerolíneas aseguran que mandato no afectará al sector

National Grid dice que el proyecto de la tubería es necesario para garantizar que sus clientes tengan acceso a gas para cocinar, calefacción y agua caliente. La construcción del oleoducto, que comenzó en mayo de 2017, sigue sin terminar.

Los residentes de Brooklyn han estado protestando por el gasoducto durante más de un año, diciendo que el proyecto va en contra de los objetivos climáticos del estado y la ciudad de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero cuando se queman.

Video: Aplicaciones abiertas para ser bombero de Charlotte