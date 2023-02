Expresidente de Estados Unidos recibirá cuidados paliativos

Washington, DC.- El expresidente de Estados Unidos de 98 años de edad, Jimmy Carter, autorizó recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional con el propósito de «pasar el tiempo que le queda en casa con su familia», según explicó The Carter Center.

El comunicado explica que el expresidente Carter, «Cuenta con todo el apoyo de su familia y su equipo médico. La familia Carter pide privacidad durante este tiempo y agradece la preocupación mostrada por sus muchos admiradores».

Hay que tomar en cuenta que el expresidente del país originario de Georgia, en los últimos años sufrió distintos problemas de salud. Entre estos se incluye un melanoma que se regó al cerebro e hígado. En esta ocasión los médicos informaron que el paciente respondió bien al tratamiento.

Hasta ahora, el demócrata Carter es el presidente que más tiempo ha vivido en The White House. En suma estuvo desde enero de 1977 hasta enero de 1981. De modo que, su período presidencial terminó en 1980 con la aplastante derrota de su contrincante directo, Ronald Reagan, un exactor y gobernador de California.

🧵(1/3) The King Center staff and I join the nation in prayer for our former governor, state senator, and our nation's 39th President, Jimmy Carter. I consider him a friend as did my mother, Mrs. Coretta Scott King and my grandfather Dr. Martin Luther King Sr. pic.twitter.com/75amN6Kgtr

Como parte de la gestión que le jugó en contra en su administración fue la crisis de los rehenes en Irán que finalizó justo después de que dejara su cargo. Además, los problemas económicos en el hogar también empañaron la imagen del en ese entonces presidente de Estados Unidos.

To our friends Jimmy and Rosalynn and to their family – Jill and I are with you in prayer and send you our love.

We admire you for the strength and humility you have shown in difficult times. May you continue your journey with grace and dignity, and God grant you peace.

— President Biden (@POTUS) February 19, 2023