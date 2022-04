Estudiantes distribuyen miles de zapatos para desamparados

Miami, FL.- Un grupo de estudiantes de secundaria del sur de Florida por medio de Camillus House, recolectarán y distribuirán entre desamparados unos 3.000 pares de zapatos de la exprimera dama filipina, Imelda Marcos.

En este sentido, Hilda Fernández, directora ejecutiva de Camilus House, informó, «Suena muy básico pero un buen par de zapatos tiene mucho impacto en la vida de una persona».

Desde la casa de la familia Inguanzo, en la ciudad de Miami Lakes, que por cuarto año se convirtió en un almacén del calzado recogido en una campaña de 2022. Que se extendió a ayuntamientos y escuelas de los condados de; Miami-Dade y Broward, al sur de Florida.

De esta manera, la campaña existe desde el 2011, sin embargo, es la primera vez que se logra recaudar esta cantidad de zapatos en perfecto estado. De hecho, muchos están en sus cajas originales siendo de marcas reconocidas.

