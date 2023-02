Estrelló su Tesla contra un camión de bomberos y murió

Sacramento, CA.- Un conductor de Tesla murió luego de chocar contra un camión de bomberos en una carretera interestatal, de acuerdo con el departamento de bomberos al tiempo que los reguladores de Estados Unidos investigan el sistema de asistencia de conductor Autopilot de los Tesla.

Por el momento Tesla no ha emitido algún comunicado en referencia a este accidente mortal. Pero sí lo hizo el Contra Costa County Fire Protection District Department con un tweet.

Ver más: Helicóptero militar Black Hawk cayó sobre una autopista

Un funcionario explicó que cuatro bomberos resultaron con heridas leves, y fueron dados de alta luego de la evolución. Sin embargo, la suerte del chofer del Tesla fue distinta porque llegó en estado crítico al hospital donde murió.

El departamento también detalló que el camión de bomberos se encontraba bloqueando los carriles de la I-680, porque anteriormente hubo otro accidente. En este sentido, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dijo, «sobre el piloto automático de Tesla y los sistemas de vehículos asociados permanece abierta y activa».

Slow down and move over when approaching emergency vehicles. Truck 1 was struck by a Tesla while blocking I-680 lanes from a previous accident. Driver pronounced dead on-scene; passenger was extricated & transported to hospital. Four firefighters also transported for evaluation. pic.twitter.com/YCGn8We1bK

— Con Fire PIO (@ContraCostaFire) February 18, 2023