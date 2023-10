Estados Unidos abre su estación diplomática en el Ártico de Noruega

Oslo, Noruega.- Estados Unidos informó que abrirá su estación diplomática más al norte o septentrional del mundo, en Tromsoe, en el Ártico de Noruega como un símbolo de la creciente importancia de la región, justo cuando la cooperación entre las naciones árticas están gravemente afectadas por la invasión de Rusia en Ucrania.

Esta gran noticia para Estados Unidos fue anunciada por el The Secretary of State, Antony Blinken, que servirá para que el país tenga, «huella diplomática sobre el Círculo Polar Ártico».

Andreas Oesthagen, investigador principal del The Fridtjof Nansen Institute, con sede en Oslo, comentó que esta estación diplomática será, «Simbólicamente, es significativa». Por lo que no ofrecerá servicios consulares, y será un «puesto de presencia».

Esta estación diplomática, «Es un gesto que muestra cuán importante es para Estados Unidos el Ártico ahora que hace sólo cinco o diez años». Hay que recordar que durante la Guerra Fría, Washington tenía una estación en Tromsoe pero cerró operaciones en 1994.

