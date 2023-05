Epidemia de robos en tiendas Target

Minneapolis, MN.- La cadena de grandes tiendas, fundada en 1962, Target, está experimentando una epidemia alarmante de robos, hurtos e incidentes «violentos» en sus tiendas que le cuestan al minorista cientos de millones de dólares cada año, según denunció Brian Cornell, director ejecutivo de Target.

De acuerdo con las declaraciones de Cornell en una entrevista telefónica explicó que «el crimen minorista organizado son problemas cada vez más urgentes que afectan al equipo, a nuestros invitados y a otros minoristas».

A sus declaraciones Cornell también confesó que a veces los compradores entran «en peligro». Además pronosticó que los robos a Target reducirían la rentabilidad del minorista en más de $500 millones en 2023, en comparación con el 2022.

Asimismo, Cornell en sus declaraciones alertó que estos robos en Target están «poniendo una presión significativa en nuestros resultados financieros». Solo hay que recordar el caso de Whole Foods, que se vio obligado a cerrar temporalmente mientras batallan por problemáticas relacionadas a redes de robo organizadas enfocadas en las principales cadenas.

"The issue of shrink and organized retail crime is a growing and persistent threat," says @NRFnews CEO Matt Shay. "The real issue is what this does for customers, the employees, and the communities at that individual store level." pic.twitter.com/5iEkSXMzGo

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 18, 2023