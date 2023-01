Encontraron documentos clasificados en residencia de Mike Pence

Washington, DC.- En la casa de Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos fueron encontrados documentos clasificados, sumándose al reciente escándalo que envuelve al expresidente Donald Trump y ahora al actual presidente Joe Biden.

Por su parte, el abogado Greg Jacob, precisó en cartas que Pence entregó estos documentos clasificados al FBI. Así lo expresó a los Archivos Nacionales el 18 de enero, que además precisó que el FBI fue a la casa en Indiana del exvicepresidente para recogerlos.

En esta carta, el abogado Jacob dijo que Pence había contratado a un abogado externo «por precaución». Esto con el objetivo de revisar los registros almacenados en su casa luego de los documentos clasificados hallados en la residencia del presidente Biden.

En este sentido, la carta del abogado de Pence reza, «El abogado identificó una pequeña cantidad de documentos que potencialmente podrían contener información confidencial o clasificada intercalada en los registros».

Mike Pence found classified docs and alerted the FBI. Joe Biden found classified docs and alerted the DOJ. Donald Trump stole classified docs, hid them and refused to return them. if you're still pretending there's no difference, you're just being an obstinate tribal asshole

— Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) January 24, 2023