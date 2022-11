¿En qué estado se vendió el boleto ganador de Powerball?

Altadena, CA.- El boleto ganador del sorteo de Powerball de este lunes con un premio mayor acumulado de $2.040 millones del Powerball, de aproximadamente $997.6 millones en efectivo, se vendió en Altadena, California de acuerdo con un comunicado del concurso.

El comunicado explica, «¡Hubo un boleto ganador del Gran Premio en la lotería de California!». Además precisa, «El Gran Premio estimado fue de US$ 2.040 millones (US$ 997,6 millones en efectivo)».

En este sentido, el comunicado prosigue, «¡La Lotería de California convierte a su PRIMER multimillonario de la historia!», dijo la lotería del estado en un tuit. «Un afortunado boleto vendido en Joe’s Service Center en Altadena acertó los 6 números del sorteo de #Powerball del 7 de noviembre. El monto final del premio mayor para este sorteo llegó a US$ 2,04 MIL MILLONES de dólares».

Asimismo el sorteo se habría retrasado, este lunes por la noche, cuando una de las 48 loterías estatales participantes tenía la necesidad de mayor tiempo para procesarlo. Esta información está de acuerdo con un tuit de la Lotería de California.

The #Powerball numbers for Monday's drawing were 10, 33, 41, 47 and 56 with Powerball 10

Check your tickets now at 👉 https://t.co/v9q3NiyjFE pic.twitter.com/raNqEugqQD

— Powerball USA (@PowerballUSA) November 8, 2022