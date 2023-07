Empire State de NYC celebra la Independencia colombiana

Nueva York, NY.- El consulado de Colombia en Nueva York celebra jueves 20 de julio la Independencia colombiana realizando distintas actividades para recordar los 213 años de su nueva etapa histórica.

Así pues, el cónsul general Andrés Mejía junto al alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, izaron la bandera de Colombia a las 2:00 pm. Además se entonó el himno nacional colombiano en el Bowling Square Park.

Del mismo modo, este parque de Nueva York también presenciará una pequeña muestra cultural del país latinoamericano. Estas actividades fueron coordinadas por un equipo consular y la oficina del alcalde para asuntos de inmigrantes.

Para las 8:00 pm el famoso Empire State de NYC se iluminará con los colores amarillo, azul y rojo asignados por el procer venezolano, generalísimo Francisco de Miranda, quien también participó en la Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. También fue el diseñador de la bandera de Ecuador.

Además, la actriz y presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Natalia Reyes, encenderá las luces del emblemático edificio de NYC, junto al cónsul general, Mejía.

Hoy los colombianos desde todos los rincones del 🌏 celebramos nuestra soberanía. Por eso la @MisionONUCol se une al @ConsuladoColNY en la ceremonia simbólica que da paso a la 💡del Empire State 🇨🇴 en conmemoración de nuestros 213 años de independencia.

#20JPorLaSoberanía pic.twitter.com/2Df2yBBO2H

— Colombia at the United Nations in New York (@ColombiaONU) July 20, 2023