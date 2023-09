EE. UU., aprobó nuevos fondos para reducir problemas en la aviación

Washington, DC.- The White House anunció, el viernes 8 de septiembre, unos fondos que llegan a los $26 millones con el fin de reducir los problemas de la aviación de Estados Unidos, luego de una serie de incidentes potencialmente catastróficos que vienen presionando al Congreso para obtener más fondos.

En este sentido, Federal Aviation Administration (FAA), invertirá $10 millones para mejorar el conocimiento de la situación de los controladores. Además se pretende reducir los casos de cierre de pistas a través del despliegue de sistemas de vigilancia de superficie en aeropuertos adicionales.

Por ahora, la National Transportation Safety Board (NTSB) está investigando otros siete eventos de incursión en pistas desde enero.

The White House, comentó que la FAA invertirá $8 millones para ampliar su sistema de automatización de terminales. Con el objetivo de evitar aterrizajes incorrectos en pistas que pueden resultar en situaciones similares.

