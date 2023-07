EE. UU. advierte sobre el consumo de golosinas y snacks con cannabis

Washington, DC.- Tanto la U.S. Food and Drug Administration (FDA) como la Federal Trade Commission (FTC) están enviando advertencias a los vendedores de golosinas y snacks a base de cannabis con Delta-8 THC que están usando envoltorios que imitan a los alimentos o bebidas populares entre los niños.

Estas agencias han registrado que los productos comestibles a base de cannabis del cáñamo son: chicles, galletas, patatas fritas, caramelos, entre otros. Productos que tienen el compuesto Delta-8 THC, que causa los efectos psicoactivos e intoxicantes.

Esto podría ocasionar importantes efectos sobre la salud, tanto en adultos como en menores de edad. Por ende, el llamado también es a los padres para que se fijen en estos envases y evitar las consecuencias de salud.

Esta acción irresponsable por parte de los productores y vendedores de artículos comestibles a base de cannabis, como snacks y golosinas, puede acarrear efectos secundarios en la salud de los niños y adultos desprevenidos.

FTC sends cease and desist letters with @US_FDA to companies selling edible products containing Delta-8 THC in packaging nearly identical to food children eat. More: https://t.co/y54jsP6Pkg pic.twitter.com/PR9C8I4IWW

— FTC (@FTC) July 5, 2023