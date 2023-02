Dramática cifra de tiroteos masivos relacionados con supremacistas blancos

Washington, DC.- Más del 80% de los asesinatos por tiroteos masivos en Estados Unidos estuvieron relacionados con autores supremacistas blancos, solo en el año 2022, de acuerdo con los datos publicados por la Anti-Defamation League (ADL) publicados este 23 de febrero.

El grupo de defensa ADL etiquetó estos asesinatos en 2022 como «relacionados con extremistas». De estos, 18 asesinatos fueron «cometidos en su totalidad o en parte por motivos ideológicos».

En este sentido, dos tiroteos masivos representaron la mayoría de asesinatos inherentes con extremistas. En primera instancia, está el tiroteo en Buffalo en mayo donde 10 personas afroamericanas fueron asesinadas. Luego, en noviembre en Colorado Springs cinco personas fueron asesinadas en un club nocturno LGBTQ.

El informe de la ADL precisó, «Todos los asesinatos relacionados con extremistas en 2022 fueron cometidos por extremistas de derecha de varios tipos». Siendo en 2022 el porcentaje inusualmente alto; es decir 21 de 25 asesinatos fueron cometidos por supremacistas blancos.

Our Center on Extremism found that ALL extremist-related murders in 2022 were committed by right-wing extremists, and an alarming increase in the number of mass killing attempts since 2010. To echo ADL’s @orensegal, we cannot accept this as the new norm. https://t.co/gipJberzFP

— ADL (@ADL) February 24, 2023