Derrumbe de estacionamiento deja un muerto y varios heridos

Nueva York, NY.- Derrumbe de un estacionamiento en el bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York, cerca a la Pace University, el hecho ocurrió el martes 18 de abril, dejando un muerto, cinco personas heridas mientras tanto otras quedaron atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con funcionarios de emergencia y medios locales, el segundo piso del estacionamiento se desplomó sobre el primero.

Lo propio hizo la filial de televisión CBS de NYC, que citando a funcionarios de emergencia de la ciudad, detalló que al menos tres personas habían resultado heridas.

Por el momento, una operación de rescate está en marcha, mientras que algunos vehículos están apilados uno encima de otros en medio del concreto colapsado.

FDNY members are operating at the scene of a parking garage collapse. 1 person is confirmed dead and 5 others were transported. Additional searches are underway. pic.twitter.com/wiXQxUrfLy

— FDNY (@FDNY) April 18, 2023