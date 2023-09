Defensa del asesino de ayudante del sheriff se refugia en la esquizofrenia

Los Ángeles, CA.- El asesino del ayudante del sheriff, Ryan Clinkunbroomer, de 30 años de edad, capturado e identificado como Kevin Eduardo Cataneo Salazar de 29 años, el miércoles 20 de septiembre, se declaró inocente por motivos de locura tras un supuesto diagnóstico de esquizofrenia.

El asesinato se ejecutó con un arma de fuego calibre .22, mientras el ayudante del sheriff, Clinkunbroomer esperaba que cambiara el semáforo a verde. Por este vil asesintato, Kevin Eduardo Salazar fue acusado de asesinato por el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

A esto el fiscal Gascón señaló, «El ayudante Clinkunbroomer estaba uniformado, detenido en un semáforo en rojo en su patrulla como lo hacen miles de otros agentes del orden y agentes todos los días cuando perdió trágicamente la vida mientras servía a su comunidad».

Además el fiscal Gascón etiquetó, «Este ataque de emboscada fue absolutamente inaceptable y un ataque a las fuerzas del orden en su conjunto». El acto fue llevado a cabo el sábado 16 de septiembre.

Los Angeles County District Attorney George Gascón along with @LACoSheriff held a press conference to announce the charges in the murder of Sheriff’s Deputy Ryan Clinkunbroomer, who was killed while on duty September 16 in the city of Palmdale. pic.twitter.com/N5hOoecns4

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 20, 2023