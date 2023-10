Debate entre el Supremo y EPA por caso que viola la Ley de Agua Limpia

Washington, DC.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos, el jueves 12 de octubre limitó a la Environmental Protection Agency (EPA), por intentar frenar la construcción de una vivienda a las orillas del lago Priest, alegando que estos humedales están protegidos en la Ley de Agua Limpia, que cumple 51 años el 18 de octubre.

Los Sackett, de Idaho compraron estas tierras en 2004, y como parte de su remodelación quisieron rellenar con grava y rocas, con el fin de construir una casa. Está ubicado a 100 metros del lago Priest.

Inicialmente, el matrimonio obtuvo los permisos locales, pero la EPA ordenó frenar las obras. Por esta razón los Sackett demandaron a la EPA alegando que su autoridad no tiene vigencia en su terreno.

Por su parte, el Supremo con una mayoría reñida conservadora concluyó el jueves, que la interpretación de la EPA de los humedales protegidos es «inconsistente» con la ley. En este sentido, la ley estipula que solo los «humedales con una conexión continua a cuerpos de agua que son ‘aguas de Estados Unidos’ por derecho propio».

Ante esta situación, la Corte decidió que la Epa debe suministrar «pruebas claras» sobre su autorización para regular en la materia. El poder estadounidense aprovechó para reclamar al Congreso la promulgación de un «un lenguaje extremadamente claro si desea alterar significativamente el equilibrio entre el poder federal, estatal y gubernamental sobre la propiedad privada».

"This rule spells out how the Sackett decision has undermined our ability to prevent the destruction of our nation's wetlands, which protect drinking water, absorb floods & provide habitat for wildlife," said Jim Murphy, the NWF director of legal advocacy. https://t.co/Lk4noKHJGy

— ticdanurse (@TweetBlueWitch) August 30, 2023