Datos de violencia anual 2022 en informe nacional del FBI

Washington, DC.- El FBI publicó los datos de violencia anual en su informe nacional sobre delitos concluyendo que los asesinatos y violencia del año 2022 en Estados Unidos disminuyeron con respecto al 2021, pese a que los delitos contra la propiedad aumentaron durante el mismo período.

Según el informe publicado el lunes 16 de octubre, los asesinatos y homicidios no negligentes en Estados Unidos disminuyeron un 6.1%, y las violaciones un 5.4%. Mientras tanto el hurto y robo de vehículos de motor crecieron un 7.8% y un 10.9%, respectivamente.

Como parte de las primeras lecturas en cuanto al aumento de los delitos contra la propiedad se equipara con informes recientes de los principales grupos comerciales, quienes alegan que el crimen organizado en el comercio minorista empeoró «exponencialmente» desde antes del covid-19.

Pese a que los delitos violentos tienen una baja tendencia, los 21.156 asesinatos reportados en 2022, están por encima de los niveles pre pandémicos, según el FBI. Los asesinatos reportados anualmente nunca superaron los 18.000 durante la década del 2010.

Today, the #FBI released the "Crime in the Nation, 2022" statistics on the criminal offenses reported to the Uniform Crime Reporting Program. Learn more about this snapshot of crime in the nation: https://t.co/KXeCvNwPni

— FBI (@FBI) October 16, 2023