Colapso de edificio de 11 pisos deja a trabajadores atrapados

Martin, KY.- El colapso de un edificio de 11 pisos en el condado de Martin, Kentucky mató a un trabajador y dejó atrapados a dos más, el martes 31 de octubre por la noche, según confirmó la agencia Kentucky Emergency Management.

Según confirmó la agencia, los dos trabajadores quedaron atrapados debajo de varios pisos de concreto y acero. El edificio de 11 pisos era de Martin Mine Prep Plant.

Por el momento, las autoridades desconocen la causa del colapso del edificio. No obstante, de acuerdo a medios locales el mismo estaba siendo desmantelado cuando colapsó, ya que no había estado en uso por años.

Por su lado Andy Beshear, gobernador de Kentucky confirmó el trágico accidente por sus redes sociales. De hecho, Beshear emitió un Estado de Emergencia para el condado de Martin para movilizar recursos estatales para ayudar.

For more information on the collapsed coal preparation plant in Martin County, read the @KentuckyEM release from earlier this morning: https://t.co/W9iVB5TAi2 pic.twitter.com/xy8xCO9ekA

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 1, 2023