Cinco ex policías de Memphis acusados por el asesinato de Tyre Nichols

Memphis, TN.- Un gran jurado federal, el martes 12 de septiembre, acusó a cinco ex agentes de The Memphis Police Department por el asesinato del automovilista afroamericano, Tyre Nichols, donde fueron acusados de encubrir su agresión ilegal rechazando el uso de las cámaras corporales además de mentir a sus superiores.

Los cargos federales que se imputan son por violación de derechos civiles, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. Estos procederán por separado a un proceso estatal vigente que acusó a estos cincos ex policías de asesinato en segundo grando, agresión agravada y mala conducta oficial.

Ver más: Videos muestran la paliza que ocasionó la muerte de Tyre Nichols

La Shelby County District Attorney’s Office en un comunicado resaltó que actualmente estaba avanzando con la investigación de caso en el estado de Tennessee. Aprovechó para agradecer la asistencia del gobierno federal, añadiendo que era poco probable que las dos investigaciones se cruzaran.

Por otro lado, la acusación está basada en parte con un video de la policía donde se captó a los agentes golpeando y pateando a la víctima. Además, fue golpeado con una porra, rociado con gas pimienta y le dispararon con una pistola paralizante en una parada de tráfico el pasado 7 de enero.

MEMPHIS (AP) — 5 former officers charged in death of Tyre Nichols are now also facing federal civil rights charges. pic.twitter.com/EeVb6u1hrA

— philip lewis (@Phil_Lewis_) September 12, 2023