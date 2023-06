Celebración del título de los Nuggets terminó en balacera mortal

Denver, CO.- En el marco de la celebración de las Finales de la NBA jugadas en el Ball Arena en Denver, se desarrolló una balacera que dejó nueve heridos, de los cuales tres están en estado crítico, de acuerdo con el Denver Police Department.

La policía de Denver en su cuenta de Twitter publicó, «La información preliminar indica que se realizaron múltiples disparos durante un altercado que involucró a varias personas».

Esta balacera se llevó a cabo a unos 1.6 kilómetros (1 milla) del Ball Arena, donde los Denver Nuggets celebraron su primer título en 47 temporadas. Por tal razón, las calles se vieron repletas por la celebración 94-89 contra Heat de Miami en Quinto Juego.

El departamento de Policía de Denver también expresó que los otros seis heridos están fuera de peligro. Como resultado de la minimización del peligro, el sospechoso también resultó herido herido de bala.

LIVE UPDATE: #Denver Police Investigators & Public Safety Partners Provide Updates Regarding the Shooting Early Tuesday Morning in the 2000 Block of Market Street: https://t.co/YvXDvFKAtV

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) June 13, 2023