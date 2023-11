Camionetas altas y SUV levantados más de 40″ son un 45% más mortales

Washington, DC.- Las camionetas altas y vehículos SUV levantadas a más de 40″ tienen alrededor de un 45% más de probabilidades de causar accidentes mortales a peatones, que los autos con capós más inclinados, de acuerdo a una investigación del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Antiguos estudios demostraron que los SUV y las camionetas están relacionados con mayores riesgos de muerte en accidentes de peatones. Sin embargo, el estudio que tomó 18.000 choques, se centró en los riesgos que plantean los vehículos con capó que superen los 40″.

No obstante, los capós altos y cuadrados son característicos de algunos de los vehículos más vendidos en Estados Unidos. Entre estos están la camioneta Ford Super Duty, el Cadillac Escalade y otros SUV grandes.

Por ejemplo, el número de peatones muertos en accidentes de tránsito en 2021 aumentó un 13% a 7.342 víctimas. Este dato es considerado el dato más alto desde 1981.

Al tiempo que el número de personas en bicicleta que fallecieron creció un 5% a 985 víctimas. Siendo la cifra más alta desde 1975, según National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

