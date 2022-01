Biden sigue intentanto la vacunación anticovid obligatoria

Washington, DC.- El presidente Biden intentó impugnar frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, la propuesta de vacunación anticovid a millones de trabajadores del país para restar espacio a la ola de contagio.

En su momento, el presidente Biden hizo que las vacunas anticovid fueran obligatorias en las empresas que emplean a 100 o más trabajadores. Lo mismo sucedió con los trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben fondos federales.

Por su parte, el exfiscal general de Texas, Scott Keller, en representación a las asociaciones empresariales expresó que la norma que obliga a vacunarse contra el covid-19, a los empleados de las empresas que cuenten con más de 100 personas, llevaría a muchos empleados a renunciar.

The Pfizer antiviral pills have the potential to dramatically alter the impact that COVID-19 has on this country and its people. That’s why yesterday, I doubled our order to 20 million treatment courses. pic.twitter.com/dk105yFMsN

— President Biden (@POTUS) January 6, 2022