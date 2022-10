Biden presiona a concejales hispanos para que renuncien a sus cargos

Washington, DC.- El presidente Biden elevó su presión sobre los concejales hispanos Nury Martinez, Kevin de León, Gil Cedillo y el líder laboral Ron Herrera para que renuncien a sus cargos, por una charla racista y cruel que se convirtió en una escándalo de trascendencia nacional.

Inicialmente, Nury Martínez considerada la primera latina que preside el consejo de Los Ángeles, fue grabada burlándose del hijo de uno de sus compañeros, el concejal Mike Bonin. La funcionaria dijo «Parece un changuito» sobre el hijo afrodescendiente de su compañero Bonin.

Ver más: Nuevo proceso a exproductor de Hollywood por abuso sexual

En este sentido, minutos antes de que se celebrará la primera reunión presencial de los 15 concejales y el alcalde en el Ayuntamiento anunció que daba un paso atrás. De esta manera, se separaba temporalmente del cargo, aunque no renunció.

Asimismo, la política Martínez de 49 años en un comunicado precisó, «Este ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida y admito que es enteramente por mi culpa». Además añadió, «Necesito alejarme para tomar un tiempo y tener una conversación honesta con mi familia, mis conciudadanos y los líderes comunitarios».

Today I joined my fellow Valley Councilmembers at @gsfvcc’s annual State of the Valley to hear invaluable input from Valley businesses as we discussed current concerns, shared ideas, and held open conversations about future policy decisions. pic.twitter.com/rsBOXfCVbJ

— Nury Martinez (@CD6Nury) October 7, 2022