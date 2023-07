Ataques de tiburones alertan a la comunidad de Nueva York

Nueva York, NY.- Las autoridades de Nueva York reportaron cuatro ataques de tiburones frente a la costa de Long Island el fin de semana festivo por el 4 de Julio, advirtiendo que los ataques pueden aumentar en estas aguas estatales.

De acuerdo con parte de la investigación del Atlantic Shark Institute, estos ataques del fin de semana engordan la cifra de ataques a 13 encuentros en los últimos 175 años.

Por ejemplo, George Gorman, director del instituto declaró el miércoles 6 de julio, «Ver tantos tan rápido tan temprano en la temporada, a pesar del año pasado, me sorprende».

El primer ataque de tiburón ocurrió el lunes mientras un menor de edad de 15 años practicaba surf cerca de Fire Island. El tiburón mordió la tabla de surf y los dedos de los pies del joven.

The SCPD Marine Bureau and Aviation Section are increasing patrols following a string of 3 shark attacks off Fire Island.

In response to the attacks, as well as shark sightings reported this week, the SCPD is deploying drones for a birds-eye view on the local waterways. pic.twitter.com/Btuh4k24Ix

— Suffolk County Police Department (@SCPDHq) July 5, 2023