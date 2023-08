Antiguio oficial de Air Force sobre OVNIS confesó «no estamos solos»

Washington, DC.- Un comité del Congreso de Estados Unidos escuchó las declaraciones de un antiguo oficial de inteligencia de las U.S. Air Force sobre las pruebas de un supuestos accidentes de OVNIS (Objeto Volador No Identificado) que ha sido ocultado por las autoridades al público.

Se trata del oficial David Grusch que se autodefine como «denunciante», que se basa en testimonios y pruebas de oficiales superiores. Además ha proporcionado fotografías, documentos y declaraciones cubiertas que son consideradas por el gobierno como pruebas no tangibles y que esta información es clasificada.

Del mismo modo, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes informó en una audiencia especial, que ahora el gobierno estadounidense determinó que la casuística OVNI, ahora será denominada FANI (Fenómenos Anómalos No Identificados).

Hay que recordar que para inicios del 2023, un documento de la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional (ODNI), publicó una compilación de informes sobre FANI u OVNIS de los últimos años. Además, resaltó la novedad del crecimiento récord de avistamientos.

Former US intelligence official David Grusch says under oath that the US government is in possession of UFOs and non-human bodies pic.twitter.com/tYJA1rNr6Z

— Latest in space (@latestinspace) July 26, 2023